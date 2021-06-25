Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023'te

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Kısır gündemlerle tuzaklarına düşmeyeceğiz"

Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için davaya sahip çıkmamız lazım. Bu kısır gündemlere sıkıştırma tuzaklarına düşmeyeceğiz. Türkiye'yi seven bizi seviyor. Hamdolsun milletimiz bugüne kadar oynanan her oyunu bozdu.

"Boşuna çabalamayın seçim Haziran 2023'te"

Muhalefet partisinin yalandan başka vizyonları yoktur. Yatıyorlar kalkıyorlar erken seçim diyorlar. Seçimin tarihi belli. Haziran 2023'tür. Boşuna çabalamayın.

"Türkiye ile AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir"

AK Parti'nin yegane sahibi millettir. Partimizin milletten başka bir kılavuzu olamaz. Ülkemize her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması tesadüf değil. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir.

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"2023 seçimleri 2053 vizyonu için çok kritik"

Güler yüzümüzle yapıcı yönümüzle gitmedik yer bırakmayacağız. Bir yandan şehirlere yaptığımız hizmetleri anlatırken bir yandan da büyük ve güçlü Türkiye için uğraşacağız. 2023 seçimleri 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna bağlanması açısından çok kritik.

"Gençlerle buluşup ne yaptıklarımızı anlatın"

Gençlerden bir istediğim var durmak duraksamak yok. tüm gençler ile buluşup onlara ne yaptığımızı anlatacaksınız. 20 yıl önceki Hatay ile şimdiki Hatay arasındaki farkı anlatacaksınız.