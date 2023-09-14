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Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma temposunu anlatarak kaymakamlara seslendi: Günde 5 saat uyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde kaymakamlara öğütlerde bulundu. "Mülki idare amirliği mesai saatleri içinde yapılacak, hükümet konağı duvarlarına hapsedilecek bir iş değil. Yılın 365 günü çalışacak bir tempo bekliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi çalışma temposunu anlattı. Erdoğan, "Geceleri 5-6 saat uyuduğunu ve her gün 01.00-02.00'da eve döndüğünü belirterek, "Ben böyle çalışıyorum, sizden de bunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Seren Som
15:23 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde yeni atanacak kaymakamlara hitap etti.

Kaymakamlara önemli tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bizler 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya gidiyoruz. Bunu böyle bileceğiz"
dedi.

'Günde 5 saat uyuyorum'

Kaymakamlık mesleğinin mesai ve tatil gözetmediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Devletin tepesiyle kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde yılın 365 günü çalışacak bir tempo bekliyoruz"
diyerek kaymakamlara kendi çalışma temposunu anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan günde 5 saat uyuduğunu söylerek şu açıklamalarda bulundu:
"Sizlerden bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak, koşacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat bilemedin 6 saat. Eve gidişlerim bazen 1 bazen 2. Öyle çalışıyorum. Aksi taktirde bu iş, devlet yürümez. Dolayısıyla ilçelerdeki cumhurbaşkanları olarak da sizlerden bunu bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP'li Tanrıkulu'na sert cevap: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP'li Tanrıkulu'na sert cevap: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde konuştu. Konuşmasının bir bölümünde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine attığı çirkin iftiralarına da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Gereken cevabı devlet verecek" dedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü kim yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız" ifadelerini kullanmıştı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Kaymakam
#Ankara
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
1 saat önce
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