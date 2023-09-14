Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma temposunu anlatarak kaymakamlara seslendi: Günde 5 saat uyuyorum

"Sizlerden bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak, koşacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat bilemedin 6 saat. Eve gidişlerim bazen 1 bazen 2. Öyle çalışıyorum. Aksi taktirde bu iş, devlet yürümez. Dolayısıyla ilçelerdeki cumhurbaşkanları olarak da sizlerden bunu bekliyorum."