Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma temposunu anlatarak kaymakamlara seslendi: Günde 5 saat uyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde yeni atanacak kaymakamlara hitap etti.
Kaymakamlara önemli tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bizler 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya gidiyoruz. Bunu böyle bileceğiz"
dedi.
'Günde 5 saat uyuyorum'
'Günde 5 saat uyuyorum'
Kaymakamlık mesleğinin mesai ve tatil gözetmediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Devletin tepesiyle kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde yılın 365 günü çalışacak bir tempo bekliyoruz"
diyerek kaymakamlara kendi çalışma temposunu anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan günde 5 saat uyuduğunu söylerek şu açıklamalarda bulundu:
"Sizlerden bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak, koşacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat bilemedin 6 saat. Eve gidişlerim bazen 1 bazen 2. Öyle çalışıyorum. Aksi taktirde bu iş, devlet yürümez. Dolayısıyla ilçelerdeki cumhurbaşkanları olarak da sizlerden bunu bekliyorum."
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1 saat önce