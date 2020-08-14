Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Erdoğan, cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplıyor https://t.co/1VSEyDYRTy
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplıyor https://t.co/1VSEyDYRTy— Yeni Şafak (@yenisafak) August 14, 2020
"Gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız" dedi.
Erdoğan, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğini bildirdi.
"Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
- "Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değildir. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız."
"Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak gibi bir adımımız olabilir"
BAE-İsrail anlaşmasıyla ilgili Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:
- "İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil. Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyiz."
"Maske, mesafe ve temizlik bu üç kurala dikkat etmemiz lazım"
Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.
Okulların açılması konusu
Okulların açılması konusuyla ilgili bütün çalışmaları Bilim Kurulu'unun yürüttüğü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
- "Bilim Kurulunun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya devam edecekler."