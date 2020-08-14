Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakmayız

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Numan Kurtulmuş, BAE ile İsrail'in normalleşme açıklamasına ilişkin: Bu Müslümanlara yapılmış açık bir ihanettir

BAE ile İsrail'in yaptığı normaleşme anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, " Bu açık ihanetin Araplara, Filistin halkına Müslümanlara karşı yapılmış açık bir ihanet olduğunu ifade etmek boynumuzun borcudur. Bunu tanımadığımızı, yanlış bir yaklaşım olduğunu, öncelikle bu anlaşmayı imzalayanların kendi halklarının da buna tamamen karşı olduğunu ifade etmek isterim" dedi.