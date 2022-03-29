Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçede Rus ve Ukrayna heyetlerine seslendi Tüm dünya müjde bekliyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Tüm dünya müjde bekliyor

Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün yapılan toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Erdoğan "Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberi bekliyor. Barış, istikrar için sorumluluk üstlenmekten kaçınmayız. Barış için her türlü katkıya hazırız." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçede Rus ve Ukrayna heyetlerine hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine hitap etti.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Her iki tarafın hakkını koruyan yaklaşım sergiledik. Barışa dair umutlarımız yeşerdi. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Barış, istikrar için sorumluluk üstlenmekten kaçınmayız. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değil. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberi bekliyor. Her iki tarafın da hakkını hukukunu koruyan bir yaklaşım sergiliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiyenin başkentini bilemeyen tıp öğrencisine İmirzalıoğlundan tepki

Türkiye'nin başkentini bilemeyen tıp öğrencisine İmirzalıoğlu'ndan tepki
Savaş sonrası korkunç kayıp

Savaş sonrası korkunç kayıp

​10 milyon metrekare konut ve 200 bin araç hasar gördü.
29 ildeFETÖ operasyonu

29 ilde
FETÖ operasyonu

​Onlarca kişi için gözaltı kararı var.
'Barışa dair umutlarımız yeşerdi'

'Barışa dair umutlarımız yeşerdi'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetine hitap ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler İstanbul'da yeniden başlıyor.

​94. Oscar Ödülleri törenine damgasını vurmuştu.

​Sekiz aylık bebeğini yastıkla boğmaya çalıştı: O anları kayda aldı.

İstanbul'da ​helikopter destekli operasyon.

​Rejim değişikliği çağrısı sonrası Biden'dan yeni açıklama.

​Soyduğu evin sahibi ile karşılaşınca darbedip kaçtı.

​Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi.

​Meksika'daki kazada üç kişi hayatını kaybetti beş kişi yaralandı.

Refüjde reçel yapmak için portakal toplayan 3 kadın hayatını kaybetti.

​Z harfini kullananlara 3 yıla kadar hapis cezası geliyor.

​Kabataş Erkek Liseliler Derneği düzenlediği etkinlikte peygamberlerle alay etmiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.