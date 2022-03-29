Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Tüm dünya müjde bekliyor Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün yapılan toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Erdoğan "Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberi bekliyor. Barış, istikrar için sorumluluk üstlenmekten kaçınmayız. Barış için her türlü katkıya hazırız." ifadelerini kullandı.

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