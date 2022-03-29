Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Tüm dünya müjde bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine hitap etti.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesinde Dolmabahçe'de açıklama yapıyor. https://t.co/yM9zUsQjD8
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesinde Dolmabahçe'de açıklama yapıyor. https://t.co/yM9zUsQjD8— Yeni Şafak (@yenisafak) March 29, 2022
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Her iki tarafın hakkını koruyan yaklaşım sergiledik. Barışa dair umutlarımız yeşerdi. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Barış, istikrar için sorumluluk üstlenmekten kaçınmayız. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değil. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberi bekliyor. Her iki tarafın da hakkını hukukunu koruyan bir yaklaşım sergiliyoruz.
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