Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbil'i ziyaret edebilirim

Irak seyahati kapsamında Bağdat'tan sonra Erbil'i de ziyaret edebilirim. Irak ziyaretinde çok sayıda anlaşma imzalanacak. Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız çok konu başlığı var. Oturur konuşuruz.

Öğretmen ataması yapılacak. Ama şu an için rakam vermem doğru olmaz. Bakanımız çalışma yürütüyor.