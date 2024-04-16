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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbil'i ziyaret edebilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Konuşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Irak'a düzenleyeceği ziyarete ilişkin bilgi verdi. "Irak ziyaretinde çok sayıda anlaşma imzalanacak." diyen Erdoğan, "Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız. Erbil'i de ziyaret edebilirim" dedi.

22:16 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 22:20 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

Irak seyahati kapsamında Bağdat'tan sonra Erbil'i de ziyaret edebilirim. Irak ziyaretinde çok sayıda anlaşma imzalanacak. Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız.

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Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
#Irak
#Erbil
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