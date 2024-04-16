Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbil'i ziyaret edebilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:
Irak seyahati kapsamında Bağdat'tan sonra Erbil'i de ziyaret edebilirim. Irak ziyaretinde çok sayıda anlaşma imzalanacak. Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız.
Putin Türkiye'ye geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye seyahat tarihi kısa süre sonra netleşecek.
"Özgür Özel'e kapımız açık"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız çok konu başlığı var. Oturur konuşuruz.
Öğretmen ataması yapılacak
Öğretmen ataması yapılacak. Ama şu an için rakam vermem doğru olmaz. Bakanımız çalışma yürütüyor.
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