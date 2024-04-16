Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'e kapım açık, Erbil'e gidebilirim, yakında öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Burada kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Erdoğan, iç ve dış politikaya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.
Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelecek. Tanzanya, Afrika’nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye’ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor.
"Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz"
Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
"Putin'in ziyaret tarihi en kısa sürede netleşecek"
Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir.
"Özgür Özel'e kapımız açık"
CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.
"Yakında öğretmen ataması yapacağız"
Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.