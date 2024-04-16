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Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'e kapım açık, Erbil'e gidebilirim, yakında öğretmen ataması yapacağız

Kabine Toplantısı sonrasında Külliye'de Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Irak'a yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Çok sayıda anlaşma imzalanacak. Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız. Erbil'i de ziyaret edebilirim" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin kısa süre içinde netleşeceğini belirten Erdoğan, daha önce kendisinden randevu talep edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapılarının açık olduğunu belirterek, "Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde olan öğretmen atamalarının fazla uzamayacağını ve yakında bir miktar atama yapılacağını da duyurdu.

Hüseyin Berk
22:16 - 16/04/2024 Tuesday
Güncelleme: 23:23 - 16/04/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Burada kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Erdoğan, iç ve dış politikaya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile sohbeti esnasında kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şöyle:
-Diplomasi trafiğiniz bayram sonrası bir hayli hareketli, gündeminizde neler var?

Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelecek. Tanzanya, Afrika’nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye’ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor.



"Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz"

-Önümüzdeki günlerde bir de Bağdat ziyaretiniz olacak. Hangi konular gündemde? Terörle mücadelede yeni aşama diyebilir miyiz?

Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

"Putin'in ziyaret tarihi en kısa sürede netleşecek"

-Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in bir ziyareti söz konusuydu, tarih netleşti mi?

Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir.

"Özgür Özel'e kapımız açık"

-CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?

CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.

"Yakında öğretmen ataması yapacağız"

-Öğretmen ataması söz konusu mu?

Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhabirlerle sohbetine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' mesajı: Milletimiz kapıyı kapattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yedinci yıl dönümü gerçekleşen 2017'deki 16 Nisan Halk Oylaması'na da değindi. Milletin iradesini yansıtarak tercihini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana kullandığını ifade eden Erdoğan, böylelikle yaklaşık 200 yıllık bir tartışmaya nokta koyduğunu söyledi. 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının Türkiye'nin modern dönem siyasi tarihinin en büyük milli irade devrimlerinden biri olarak demokrasi mücadelesinde yerini aldığını ifade eden Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimleriyle de parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere milletimiz tarafından kapatılmıştır. Siyaset kurumunun eskiye dönüş tartışmalarıyla vakit kaybetmek yerine mevcut sistemin daha da iyileştirilmesine mesai harcamasına Türkiye için çok daha faydalı olacağını inanıyorum." dedi.



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