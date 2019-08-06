Erdoğan: Farklı bir aşamaya geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Suriye, Myanmar, Libya ve Yemen’de çocuklar ölmeye devam ediyorsa, burada gerçekten bir sistem sorunu var demektir.

İnsana sadece ve sadece insan olduğu için değer vermeyen bir anlayışın, küresel güvenliği ve huzuru sağlaması söz konusu olamaz.

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

ABD'den net adımlar bekliyoruz

NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz.

Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez.

S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın.

S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır.

Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz.

PKK denen çıbanbaşını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız.

Filistin devletinin kurulması artık mecburiyettir

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir.