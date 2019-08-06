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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Farklı bir aşamaya geçeceğiz

Erdoğan: Farklı bir aşamaya geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Suriye, Myanmar, Libya ve Yemen’de çocuklar ölmeye devam ediyorsa, burada gerçekten bir sistem sorunu var demektir.

İnsana sadece ve sadece insan olduğu için değer vermeyen bir anlayışın, küresel güvenliği ve huzuru sağlaması söz konusu olamaz.

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

  • Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

ABD'den net adımlar bekliyoruz

NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz.

Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez.

S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın.

S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır.

Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz.

PKK denen çıbanbaşını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız.

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