Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün sizlerle AKINCI'nın teslimatı vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Ağustos bizim tarihimizde aynı zamanda zaferler günüdür. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğmizde 'bugün git yarın gel' diyenler vardı. Bugün Türk SİHA'larını ve onların açtıkları çığrı konuşuyorlar.

Bu başarıların ardında yapamayız beceremeyiz diyen mandacı zihniyetlere inat en iyisini biz yaparız diyen inanmış yiğitle var. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının mimarları olan Bayraktar ailesini, başta baba Bayraktar Özdemir beyi, eşini ve evlatılarını, BAYKAR'ın fedakar çalışanlarını, AKINCI'nın üretim aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

REKLAM

"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEKİ SOSYAL DÜZENSİZLİKLER GİDEREK DERİNLEŞİYOR"

Son yüz yılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız istikrar ve düzene kavuşmak şöyle dursun, daha çetin sınamalarla karşı karşıya kaldı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki sosyal düzensizlikler giderek derinleşiyor.

OYNAT 02:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bu can bu bedende olduğu müddetçe yoldaşınız olacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.



Türkiye'yi insansız hava teknolojisinin birinci ülkesi yapmakta kararlı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milyonlarca kendisine ve ülkesine inanan, araştıran, geliştiren ve üreten gençler oldukça bu hedefler sadece bir adım ötemizdedir. Z Kuşağı diyorlar ya, işte burada Z Kuşağı. Bizim de görevimiz bu ülke için kurduğunuz her hayalde, her projede yanınızda olmaktır. Sizi asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Tayyip Erdoğan olarak, bu can bu bedende olduğu müddetçe daima yoldaşınız ve arkadaşınız olacağım.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"VİCDANLAR BUNA NASIL SESSİZ KALABİLİR?"

Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa, vicdanlar buna nasıl sessiz kalabilir. Suriye'nin yerle bir olan şehirlerinde anne babalar enkaz yığınlarında evlatlarının cansız bedenini ararken, dünyanın geri kalanı kendi evlatlarının geleceğine nasıl bakabilir?

"KENDİNE ÇALIŞMANIN DERDİNDE OLANLAR BU TABLOYU İYİ KARŞILAMIYOR"

Türk askerinin adım attığı her toprak, Türk bayraklı İHA ve SİHA'ların havalandığı her sema huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şeyler çalmanın, hep kendine çalışmanın derdinde olanlar elbette bu tabloyu iyi karşılamıyor. Çeşitli zamanlarda PKK'yı, FETÖ'yü DEAŞ'ı YPG'yi öne sürüp ülkemizi badirelerin içinde hep bu strateji vardır.

REKLAM

Hem sahada, hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik. Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yılda elde ettiği netice 84 milyon vatandaşımızın tamamının ortak başarısıdır.

"BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOK, GİDECEK BAŞKA YERİMİZ DE YOK"

Bizim başka vatanımız yok, gidecek başka yerimiz de yok. Onun için vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde ve istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye'siz olacağı düşünülemez. Dosta güven hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayiinde güçlü olmaktır.

OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taarruzi insansız hava aracımız ile Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.



Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinin en ön safında savunma sanayiinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bundan 10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğimizde 'bugün git yarın gel' diyenler vardı. Bize bunu söyleyenler bugün Türk İHA'larının başarısını konuşuyor. Taarruzi insansız hava aracımız (TİHA) Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SAVUNMA SANAYİİNDE YÜZDE 80 YERLİLİĞE YAKLAŞILDI

Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

"ÖNCE TÜRKİYE'NİN RIZASINI ARAYACAKLAR"

Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.

REKLAM

"HEDEFİMİZ PİSTLİ GEMİLERİMİZE İNİP KALKABİLEN SİHA'LAR GELİŞTİRMEKTİR"

Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Elbette bunlar parayı her basanın alabileceği ürünler değildir. Kararlarımızı kendi stratejik önceliklerimize göre veriyoruz. Şimdi de göklerin yeni hakimi AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanmına sürüyoruz. AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknoloji ile İHA liginde ilk 3 ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmektir.

FOTOĞRAF 7 Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, bugün düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.<br><br>İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak. Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.<br><br>Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü. AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında binden fazla sorti yaptı.<br><br> Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu. Yapay zeka ve çok sayıda gelişmiş faydalı yük<br><br> Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. <br><br> AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.<br><br> Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak. Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek. <br><br> Gücünü yerli mühimmatlardan alacak<br><br> Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak.<br><br>Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek. Bayraktar AKINCI TİHA Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



