Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bu can bu bedende olduğu müddetçe yoldaşınız olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.



Türkiye'yi insansız hava teknolojisinin birinci ülkesi yapmakta kararlı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milyonlarca kendisine ve ülkesine inanan, araştıran, geliştiren ve üreten gençler oldukça bu hedefler sadece bir adım ötemizdedir. Z Kuşağı diyorlar ya, işte burada Z Kuşağı. Bizim de görevimiz bu ülke için kurduğunuz her hayalde, her projede yanınızda olmaktır. Sizi asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Tayyip Erdoğan olarak, bu can bu bedende olduğu müddetçe daima yoldaşınız ve arkadaşınız olacağım.' dedi.