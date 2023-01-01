Cumhurbaşkanı Erdoğan idam edilişlerinin 62. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilişinin 62'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında, "Bugün, demokrasimizin cesur bayraktarı ezan şehidi Adnan Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarını tazimle yad ederken; milli iradeye yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri bir kez daha lanetliyorum." ifadelerini kullandı.