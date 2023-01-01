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Cumhurbaşkanı Erdoğan idam edilişlerinin 62. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 62'nci yılında andı.

Büşra Soyal
18:15 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'i andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak,
"Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yad ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum" 
ifadelerini kullandı.






#Recep Tayyip Erdoğan
#Adnan Menderes
#Anma
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