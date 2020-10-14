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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen gerilimin devam ettiği Dağlık Karabağ konusunun yanı sıra Suriye ve Libya’nın da ele alındığı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü, gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Antalya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.


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