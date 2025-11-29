Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Programı'nda konuşuyor





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sene 3 ayrı dalda 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı.

İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki dönem uluslararası bir hüviyet kazanacağını, dünyanın dört bir yanına ulaşacağını büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın. Bu adımı biz de atarız.

Hayata uyarlanmayan, insana, sahaya, reele dokunmayan; doğrulu ve etkili kullanılmayan bilgilinin netice vermediği de hakikattir.

Bazı isimler vardır ki hem tarihte iz bırakırlar hem yaşadıkları hayatla gençliğe örnek olup istikbale yön verirler.

2007'de dualarla ebediyete uğurladığımız merhum Sabahattin Zaim hocamız işte bu şahsiyetlerden biridir.

Kendisi pek çok gencin yetişmesinde rol oynamıştır.

Yegane emeli güzel insan olabilmek, Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmış gençler yetiştirmekti.

Köklerinden koparılmış bir kuşağın ihyasını her şeyin üstünde ve ötesinde görmüştü.

Millet iradesinin gasp edildiği darbe dönemlerindeki yasaklara rağmen ilmin ışığını yayma yolculuğunda tam üç çeyrek asır geride kaldı.

Önceliği daima vatanı ve milleti olan on binlerce genç işte bu ocakta yetişti.

Birileri bugün bile sayılarını ve başarılarını hazmetmekte zorlansa da İlim Yayma Cemiyeti kuruluşundan bu yana 100'ün üzerinde okulu maarif davamıza kazandırmanın kıvancını yaşadı.

Bu müstesna kurumun davasına omuz veren herkesten Allah razı olsun.

Bu çeşmenin suyundan içmiş, bu sofranın bir lokma ekmeğini yemiş, bu meclise iştirak etmiş tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun.

Bu akşam aramızda sosyologlarımız, tarihçilerimiz, mühendislerimiz, doktorlarımız ve kendi alanlarında uzmanlaşmış pek çok hocamız var.

Anlamlar aşınıyor, değerler tahrif ediliyor, kutsal sayılan ne kadar kıymet varsa planlı kuşatma altına alınıyor.

Tüm dünyaya dayatılan sözde yeni gerçeklikler en başta insanı hırpalıyor, en fazla insana zarar veriyor.

Gazze'de iki yıl boyunca işlenen cinayetleri, vahşi soykırımı medeni denilen dünya seyretmekle yetindi.

Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadılar.

Bunun adı toplu kıyıma ortak olmaktır.

İnsani yardımları yine de ulaştırmanın gayreti içindeyiz.

Elimizdeki konteynerlerden göndermek istiyoruz İsrail karşı çıkıyor.

Başlarından insanlıktan nasibini almamış bir katil var.

İki devletli çözüm politikamızı, 1967 sınırlarına dayalı başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin kurulana kadar sürdüreceğiz.

İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor.

İsrail'in provokasyonlarına rağmen Hamas'ın sabırlı yaklaşım içinde olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

