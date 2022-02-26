Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusiyi kabul etti
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusiyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

AK Parti İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdunuz
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AK Parti İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdunuz
AK Parti İstanbul, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68. doğum gününü kutladı.

Paylaşımda, 'Hayal, gerçeğe atılmış bir tohumdur.' Recep Tayyip Erdoğan. Hayaller ile gerçeklerin kavuştuğu bir ülke olmamıza katkılarınız için minnettarız. İyi ki doğdunuz, Recep Tayyip Erdoğan!' ifadeleri kullanıldı.

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