Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Basına kapalı yapılan görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Basına kapalı yapılan görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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