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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte söylüyorum Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte söylüyorum Cumhur İttifakının adayı Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Bay Kemal desteği halkından istemek varken yabancı büyükelçilerden istiyor.

Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da delikanlıca yapmak yerine dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor.

Kılıçdaroğlu, şahsım ve aile fertlerimizle ilgili yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz.

Artık masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etme devri bitti.

Seçimi önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak.

Milletvekili seçildiği İzmir'den aynı daveti yapıyorum. Artık ipe un serpmekten vazgeç, adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Milleti daha fazla oyalayamazsın, kaçacak yerin yok.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. Biliyorum karşıma çıkmak için can atıyorsun, cesaretin varsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.

Siyaset hem yürek hem de samimiyet işidir. Bu soruma cevap veremezsen hem yüreksiz, hem samimiyetsizsin demektir.

Kendisi sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine topu taca attı. Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak güreşmeyi bırak. Bakalım bu sefer Bay Kemal nereye kaçacak, hangi bahaneye sığınacak.

Siyasi kariyerinde kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında ülke ve millet için hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor.

Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının bir ehemmiyeti yok. Çünkü biz karşımızdakine değil, kendimize güveniyoruz. Biz sizlerle beraber giriyoruz.

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