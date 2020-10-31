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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirde 37 can kaybı, 885 yaralımız var
İZMİR

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: Deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak ​

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: 37 can kaybı, 885 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını, 885 de yaralı olduğunu açıkladı. Erdoğan, depremde evleri yıkılanlara yeni evlerin yapılacağını ve kira yardımında bulunulacağını da kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı’na gelerek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı’na gelerek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

37 CAN KAYBI VAR

Bildiğiniz gibi dün İzmir Seferihisar ilçemizde 14-51 itibariyle merkez üssü Ege Denizi açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Ve bu deprem neticesinde şuan itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 103 kişi enkaz altından kurtarıldı.

24 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ

İzmir Valimiz süreci benimle koordine etti. Belediye Başkanı da bu süreçte yer aldı. İzmir milletvekilimiz Binali Bey aynı şekilde süreci yakından takip etti. Tüm İzmir milletvekili arkadaşlarımız da süreci takip ettiler. Silahlı kuvvetler olarak Genelkurmay başkanımız yakından takip etti, Genel Kurmay Başkanlığına ait 7 kargo uçağı burada görev yaptı. Bir diğer konu AFAD, Sakarya, Bursa, 3 MOBİL koordinasyon aracıyla burada görev infaa etti. 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25'i kurulmuş durumdadır. Bütün bunların yanında 24 milyon şuana kadar ödenek gönderdik. İhtiyaca göre valimizin koordinesiyle yapılacak taleple bunun sürekli devamı söz konusu.

YENİ EVLER YAPILIP KİRA YARDIMINDA BULUNULACAK

Rezerv temin alan temini çalışmalarıyla birlikte süratle enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek. Bir taraftan da nerede rezerv alan var, burada çalışma yapıp Çevre Şehircilik bakanlığımız burada süratle adım atacak. Elazığ Malatya deneyimini inşallah burada da değerlendireceğiz. En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için evler yapılıp buralara taşınmasını sağlamış olacağız. Ola ki vatandaşlarımız içerisinden kiralık bulan arkadaşlarımıza biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmesini sağlayacağız.

OKULLAR BU HAFTA KAPALI

Bunların dışında elimizde konteynırlarımız var. Uygun yerlere yerleştirerek vatandaşlarımızın burada yaşamasını sağlamak için adımlar atabiliriz. Burada da hazırlıklarımız var tereddütümüz söz konusu değil. Bu hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı, okulları bu hafta kapalı tutuyoruz. 1 hafta sonra ne olur derseniz artçı depremler gibi Milli Bakanımız uzatmak gerekirse uzatmak, devam edelim derse devam ederiz. Vatandaşlarımız öğrenci yurtlarında kalabiliriz derlerse vali koordinesinde, AFAD koordinesinde kendilerini burada misafir etme imkanımız var. 3 bin kadar çadırı AFAD ve Kızılay İzmir'e getirdi ve hazır halde. Bir kısım vatandaşlarımız buralarda kalıyorlar zaten. Dünyadan değişik ülkelerden bizleri arayan ülke liderleri var. Bazı ülke liderleriyle bizzat telefon görüşmem oldu. Bazılarından aldığımız telgraflar var.

DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’na gelerek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekiplerden bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.


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