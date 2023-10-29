Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuştu. Konuşmasında İşgalci İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilen edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi, İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız."