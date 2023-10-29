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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü tebrik etti. İki lider ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalardaki son durumu, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması için ortaya koyduğu çabaları ve İsrail’in insan hakları ihlallerini ele aldı.

15:37 - 29/10/2023 Pazar
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü tebrik etti. İki lider ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalardaki son durumu, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması için ortaya koyduğu çabaları ve İsrail’in insan hakları ihlallerini ele aldı.


Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Astana’daki zirvesinde İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerinin engellenmesi başta olmak üzere insani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için atılabilecek adımların ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerektiğini ifade etti.


Cumhurbaşkanımız Erdoğan ayrıca, Tokayev’e Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde meydana gelen maden kazası ile ilgili taziyelerini iletti" denildi.






#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Cömert Tokayev
#Kazakistan
11 saat önce
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