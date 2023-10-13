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Cumhurbaşkanı Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir araya geldi.

17:38 . 13/10/2023 Cuma
AA
Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul'da bulunan Azali ile görüştü.

Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistine insani yardımların kesilmesi yeni bir utanç lekesi olarak alınlarına yapışmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistine insani yardımların kesilmesi yeni bir utanç lekesi olarak alınlarına yapışmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil. Tabi NATO'da beraber olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye uçak gemilerini göndermesi maalesef barışa, sükunete, diyaloğa, diplomasiye ve taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiç bir katkı sağlamıyor. Tüm tarafları aklı selimle hareket ederek önce ateşkesi sonrasında ise kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Gerek şahsım gerek Dışişleri Bakanım ki şu anda Mısır'a yolda gidiyor. Gerekse MİT Başkanım, rehinelerin salıverilmesi başta olmak üzere krize çıkış yolu bulabilmek için temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ancak kimi aktörlerin sükuneti tesis etme yerine ateşe benzin döken provokatif tavırları hem bizim çabalarımızı sekteye uğratmakta hem de krizi derinleştirmektedir." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'e bakan sıfatıyla değil Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum" diyen ABD Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'e bakan sıfatıyla değil Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum" diyen ABD Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde katıldığı Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuştu. Konuşmasında ABD Dışişleri Bakanına tepkisini dile getiren Erdoğan, "Amerika'nın Dışişleri Bakanı 'İsrail'e 'bakan' sıfatıyla değil, Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor. Bu nasıl bir politika anlayışıdır. Karşı taraf da 'Müslüman olarak yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin. Bak biz Yahudi, öbür tarafta Türk şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun? Şehit edilen yavruları görmüyor musun? Ben seninle bakan sıfatıyla değil bir Yahudi olarak konuşuyorum diyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'SİHA' tepkisi: Aramızda güvenlik sorunu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'SİHA' tepkisi: Aramızda güvenlik sorunu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Gazze'de en temel insan hakları ihlal edildi. Sivillere saldırıyı asla kabul etmeyiz." dedi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin SİHA'sını düşüren ABD'ye de tepki gösteren Erdoğan "Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Dışişleri Hakan Fidan'a söylediği sözlere de tepki gösteren Erdoğan "Amerika'nın Dışişleri Bakanı 'İsrail'e 'bakan' sıfatıyla değil, Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor bu nasıl bir politika anlayışıdır. Karşı taraf da 'Müslüman olarak yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin?" diye sordu.


#Komorlar Birliği
#Recep Tayyip Erdoğan
#Assoumani Azali
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