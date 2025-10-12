Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Dün gece Dünya Kupası elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Tüm futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Rabbim yollarını açık etsin.





Bizi Trabzonlu kardeşlerimizle tekrar buluşturan Rabbime hamd olsun. 2 gün önce Rize'de yapımı tamamlanan 38 projemizin toplu açılışlarını yapmıştık. Bugün de 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve kurumlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biz bu şehri Allah için seviyoruz. Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz.





Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda güncel rakamlarla toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.