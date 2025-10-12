Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine üçüncü havalimanını Trabzon'a inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Dün gece Dünya Kupası elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Tüm futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Rabbim yollarını açık etsin.





Bizi Trabzonlu kardeşlerimizle tekrar buluşturan Rabbime hamd olsun. 2 gün önce Rize'de yapımı tamamlanan 38 projemizin toplu açılışlarını yapmıştık. Bugün de 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve kurumlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biz bu şehri Allah için seviyoruz. Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz.





Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda güncel rakamlarla toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

TRABZON'A HAVALİMANI MÜJDESİ

Trabzon havalimanının ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik, ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki sene başlamayı planlıyoruz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız. Yaparsa AK Parti yapar.





Deniz üzerinde 3. havalimanımızı Trabzon'da inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.





Sevgili Trabzonlular: Sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor. Bundan bir asır önce olduğu gibi dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor.





Rusya Ukrayna arasındaki savaş 4. yılına girmek üzere. Her iki tarafta da on binlerce ölü, kayıp, yaralı var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak burada dengeli ve hakkaniyetli bir politika istiyoruz. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için iki tarafla da temas halindeyiz. Karadeniz'deki güvenlikte herhangi bir zafiyet oluşmadı.





Her savaşta olduğu gibi burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.





2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle oradan oraya sürüklenen siviller geri dönüyor. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar 2 yıllık zulümden sonra bize umut veren gelişmelerdir. Ama ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Şimdi çok büyük daha imtihan insanlığı bekliyor. Şimdi İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerekiyor. Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmalıdır.





Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Ülke içinde başka yurtdışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin onuruna, şerefine gölge düşürmedik. Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını herkes kabullendi.