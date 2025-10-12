Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldı

Havanın yağışlı ve fırtınalı olması nedeniyle helikopter yerine Güneysu ilçesinden kara yolu ile Trabzon’a doğru yola çıkan Erdoğan, hareket öncesi ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşehrileri ile vedalaştı, çocuklara harçlık dağıttı.