Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldı

15:0712/10/2025, Pazar
Güneysu ilçesinden kara yolu ile Trabzon’a doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareket öncesi ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşehrileri ile vedalaştı, çocuklara harçlık dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize ve Trabzon programı kapsamında geçtiğimiz perşembe akşamı geldiği Rize’den bugün kara yolu ile Trabzon’a hareket etti.

Havanın yağışlı ve fırtınalı olması nedeniyle helikopter yerine Güneysu ilçesinden kara yolu ile Trabzon’a doğru yola çıkan Erdoğan, hareket öncesi ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşehrileri ile vedalaştı, çocuklara harçlık dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenecek programda Trabzonlular ile buluşacak, ardından hava yolu ile Trabzon’dan ayrılacak.

