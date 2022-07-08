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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede iki lider Kurban Bayramı tebriğinde bulundu, bölgesel ve ikili ülke ilişkileri ele aldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbasla telefonda görüştü
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

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