Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' programında konuştu. Erdoğan, İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretine ilişkin "Her kim Meclis kürsüsünü, iftira kürsüsüne çeviriyorsa sadece kendi itibarını değil siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz, bunu böyle bilin. Ardından da 'Ben it demedim, basitleşme dedim'. Sen kime anlatıyorsun. " dedi.

Haber Merkezi 19 Haziran 2019, 19:58 Son Güncelleme: 19 Haziran 2019, 21:30 Yeni Şafak