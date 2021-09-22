Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki temaslarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi’nin açılışı için geldiği ABD’nin New York kentinde ikili görüşmelerinde devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı ve Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'yi Türkevi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile de görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile de bir araya geldi.