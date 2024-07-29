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Tezkere sonrası ilk diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşıyla iş birliklerini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. TBMM'nin Somali tezkeresini kabul etmesinden sonra yapılan ilk görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirterek iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.

Hüseyin Berk
20:35 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:45 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hasan Şeyh Mahmud - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Hasan Şeyh Mahmud - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki yıl boyunca Somali'de görev yapmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, geçtiğimiz gün TBMM'de kabul edildi. Tezkereye göre Türk askeri, Somali'nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, her türlü kaçakçılık ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek verecek.

Tezkere sonrası ilk görüşme

İki ülke arasındaki stratejik iş birliği sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirterek iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.

"Terörle mücadeleye destek devam edecek"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Somali
#Hasan Şeyh Mahmud
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