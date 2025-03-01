Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzattığımız elin bırakılması veya ısırılması halinde demir yumruğumuzu daima hazır tutmaya devam ediyoruz." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa günah bizden gider Gündem / Politika





Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftar programını şehit ve gazi aileleriyle gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının büyük kısmını terör örgütü PKK'nın lağvedilmesi yönünde atılan adımlara ayırdı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa günah bizden gider Gündem / Politika





Bundan sonra nefret dili ve kavga yerine diyaloğu gözetmeye devam edileceğini ifade eden Erdoğan, "Uzattığımız elin bırakılması veya ısırılması halinde demir yumruğumuzu daima hazır tutmaya devam ediyoruz." dedi.

"Sözler tutulmazsa günah bizden gider." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan girişimlerin içerisinde şehitlerin ruhlarını muazzep edecek hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa günah bizden gider Gündem / Politika





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Elbette meselelerimizin önceliğimizi konuşmaya, uzlaşmaya veririz.

Bundan sonra nefret dili ve kavga yerine diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz.

Uzattığımız elin bırakılması veya ısırılması halinde demir yumruğumuzu daima hazır tutmaya devam ediyoruz.

Her alanda güçlü, kolu uzun bir Türkiye var.

Sözler tutulmazsa günah bizden gider.

Terörsüz Türkiye hedefimizi inşallah tüm unsurlarıyla kuvveden fiile çıkardığımızda kimse bu milletin önünde duramayacak.

Bu girişimin içerisinde şehitlerimizin aziz ruhlarını, muazzep edecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur asla olmayacaktır.

Mesele Türkiye olduğunda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan asla geri durmadık.

Sizlere milletinize, devletinize ve hükümetinize güvenmeye devam etmenizi özellikle rica ediyorum.

Hangi adımı atıyorsak Türkiye'nin istikbali için atıyoruz.

Şunu unutmayınız; şehitlerimiz şehadet şerbetini içene kadar; bugün sizlerin olduğu kadar bizim de evlatlarımızdır.

Milletimizin de canından birer parçadır.

Şehitlerimizin geride bıraktığı siz aileleri de aynı şekilde bize ve milletimize emanettir.

Bugüne kadar bu emanetlere samimiyetle sahip çıktı.

Yarın da şehitlerimizin emanetlerini baş tacı etmeyi sürdüreceğiz.







