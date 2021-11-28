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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’da Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşme gerçekleştirdi.

İHA

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