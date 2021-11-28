Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşme gerçekleştirdi. İHA GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: 'Terörle mücadelemizi sürdürmeliyiz' GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi DÜNYA Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı