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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'dan ayrıldı

13:4824/10/2024, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Tataristan'a girmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Tataristan'a girmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'ndan, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberlerindeki heyet de Tataristan'dan ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde önemli açıklamalar: TUSAŞ saldırısı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nden önemli mesajlar verdi. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının Türkiye'nin kararlılığını perçinlediğini söyleyen Erdoğan, "Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır" dedi. İsrail'in bölgesel saldırılarına da değinen Erdoğan, "Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz" şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan Erdoğan, BRICS'e üye ülkelere de İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik başlatılan girişime destek çağrısında bulundu.



#Kazan
#Recep Tayyip Erdoğan
#BRICS Zirvesi

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