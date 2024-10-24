Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'dan ayrıldı

BRICS anlamı ve hangi ülkelerin üye olduğu gündemde yer alan haberlerle takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'ne katılımının ardından Türkiye'nin BRICS üyesi olup olmadığı da merak edilen konulardan biri oldu. Peki, BRICS açılımı nedir? BRICS'te hangi ülkeler var? Türkiye BRICS üye mi? İşte ayrıntılar...