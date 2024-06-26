Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş ile makamında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısı sonrası Meclis Başkanı Kurtulmuş ile makamında bir araya geldi. Erdoğan'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclisimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce