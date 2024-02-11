Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ mitinginde konuştu: 'Demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz. Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz.









Biz birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde hata arıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen veli nimetimizdir. Biz de CHP gibi vatandaşa "Tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz" diyen kibirli bir dil olamaz.

Biz de oy tercihleri sebebiyle insanlarımızı aşağılama olmaz. Biz de sırf kendisini rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek yok. Biz de CHP'nin belediye başkanları gibi "Oy yoksa hizmet de yok" gibi tehdit olmaz.

"Faturayı Bay Kemal'e kestiler"

(CHP) Millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş ama bunlar çıkıyor temel atmamakla asfalt dökmemekle yol yapmamakla övünebiliyor. CHP'nin idare ettiği illerimizde vatandaşlarımız bırakın vizyoner projelerle tanışmayı, klasik belediyecilik hizmetlerini bile almakta zorlanıyor.

Son seçim yenilgisinde tüm faturayı '13'üncü Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler.

'Demlenerek seçim kazanma derdindeler"

Kimi zaman vesayet odaklarından, kimi zaman emperyalist güçlerden, kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla 'demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar.

Saldırganlardan biri yakalandı

(Küçükçekmece'deki saldırı) İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Saldırganlardan biri yakalandı, Diğerlerini de inşallah yakalayacağız.

Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Kentsel dönüşüm

Tekirdağ'da kentsel dönüşümde riskli yapı olarak tespit edilen 2 bin 919 konut ve 469 iş yerinin dönüşümünü sağladık.