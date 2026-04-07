Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güvenli liman

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin ara seçim ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapattı. Kimsenin hükümete gündem dayatamayacağını belirten Erdoğan, “Ara seçim ve erken seçim gündemimizde yok” dedi. Tek gündemlerinin Türkiye’yi bölgeyi saran çatışmadan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun için aldıkları tedbirleri sıralayarak “Türkiye güvenli liman” dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

ERKEN SEÇİM VEYA ARA SEÇİM GÜNDEMİMİZDE YOK

“Kimileri yolsuzluklarını örtmek için Nutuk önünde poz verirken kabine olarak Türkiye Yüzyılını inşa çabamızı azimle sürdürüyoruz. Türkiye ana muhalefetin köpürtmeye çalıştığı yapay gündemlere takılmadan hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Hangi bahane ile olursa olsun kimse Türkiye’nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken yada bir ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum. Bölgemizde krizler, çalkantılar yaşanırken tek bir gündemiz vardır, o da milletimizi bu ateşten uzak tutmak ve milletimizin sofrasındaki ekmeğini büyütmektir. Biz Türkiye’yi güçlü ekonomisiyle küresel oyuncu haline getirmeye bakıyoruz.”

'GÜVENLİ LİMAN', 'İSTİKRAR ADASI' OLARAK GÖRÜLÜYORUZ

"Nitekim son toplantımızdan bu yana hizmet maratonumuzu sürdürdük. Dünya Ekonomik Forumu Ülke Stratejisi toplantısı vesilesiyle küresel iş dünyasının üst düzey yöneticilerini Türkiye'de ağırladık. Toplantıya 16 ülkeden imalat, teknoloji, enerji, finans, varlık yönetimi gibi farklı sektörlerden toplam değeri 1,2 trilyon doları bulan yatırımcılar iştirak etti. Muhalefetin “israf” diyerek, “ne gerek var” diyerek kötülediği yatırımlarımızın bugün görüyoruz ki, Türkiye’yi küresel rekabette çok avantajlı bir konuma getiriyor. Türkiye’nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası, bir güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

KÜRESEL EKONOMİ AĞIR BİR ŞOKLA YÜZLEŞİYOR

İran’a yönelik saldırıların başlamasıyla küresel ekonomi yakın tarihin en ağır şoklarından biriyle yüzleşiyor. Hürmüz Boğazı fiilen kapandı. Hürmüz’ün kapanması enerji, tarım, sanayi, teknolojiye küresel ekonomiyi derinden sarsıyor. Mesela Avrupa’nın son 30 günde fosil yakıt faturası 17 milyar dolar kabardı. Doğalgaz fiyatı yüzde 100, petrol ise yüzde 60 oranında artış kaydetti. Dünyaya göz attığımızda tıpkı salgın döneminde olduğu gibi bazı ülkelerde akaryakıta kota getirildiğini, okulların belirli günlerde kapatıldığını, kamu hizmetlerinin kısıtlanmasının tartışıldığını görüyoruz. Hamdolsun Türkiye bu karamsar tablonun dışındadır. Enerji arz güvenliği, tedarik ve depolama noktasında bir sorunumuz yok.

GÜBREDE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI

Kaynak çeşitlendirme politikamızın değeri bugünler de anlaşılmaktadır. Gübre ve hammadde tedariklerimizi çok önceden yapmıştık. Savaştan bu yana üre gübresi temini için gümrük vergisini sıfıra indirdik. Bazı gübre cinslerinde gümrük vergisini sıfırladık. Ayrıca antrepolarda bulunan üre gübresinin Türkiye üzerinden yurt dışına transitini ve yeniden ihracını durdurduk. Gübre gibi tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yoktur. Aldığımız tedbirler sayesinde inşallah gıda arz güvenliğinde de hiçbir sorun yaşamayacağız. Savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

MOTORİNDE 17 LİRA BENZİNDE 12 LİRA POMPAYA YANSITILMADI

Biriktirdiğimiz rezervlerimiz aynı şekilde yeterli ve güçlüdür. Dış dengeden bütçe disiplinine, Merkez Bankası rezervlerinden bankacılık sektörüne kadar temel göstergelerde geçmişte karşılaşılan dış şoklara kıyasla çok daha sağlam noktadayız. Krizin ekonomiye, piyasaya menfi etkilerini proaktif yaklaşımla sınırlı tutmaya gayret ediyoruz. Savaşın başlamasından 5 gün sonra eşel mobil sistemini devreye aldık. Küresel petrol fiyatlarındaki sert artış karşısında vatandaşımıza koruma kalkanı oluşturduk. Motorinde 17 lira benzinde 12 liraya yakın artış pompaya yansıtılmadı. Şimdiye kadar toplam 50 milyar lirayı bulan ek maliyet eşer mobil sayesinde devletimiz tarafından subvanse edilmiş oldu.

TURİZM VE İHRACAT İÇİN MİLYARLARCA LİRALIK PAKET

Biz üretim, ihracat, turizmi ayakta tutan işletmelerimizi güçlü desteklerle koruyoruz. Hafta sonu yeni bir paketi daha kamuoyumuzla paylaştık. Bu kredinin toplam büyüklüğü 120 milyar liradır. Turizm işletmecilerine 60 milyar, ihracatçılara 42 milyar lira ve katılım finansman alanında ek 12 milyar lira limit tanıdık. Reel sektörün nakit akışını korumayı hedefliyoruz.

VATANDAŞLARIMIZ ENDİŞEYE KAPILMASIN

Vatandaşlarımız endişeye kapılmasın, iş dünyamız müsterih olsun. Türkiye stratejik coğrafyası, güçlü ve modern altyapısı ile İstanbul Finans Merkezi ile yeni dönemin doğal cazibe merkezinden biri olmaya namzettir. Dünyanın önde gelen şirketleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantımızda bunun emarelerini bizzat gördük. Ülkemizde düşmanlığıyla bilinen yabancı medya organlarında bile Türkiye'nin yıldızı parlayan ülke olacağına dair haberler yazılıyor.





Barışın sesini yükselteceğiz

Konuşmasında İran ve Gazze’de yaşanan kıyıma da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman barışın sesini yükselteceğini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: 28 Şubat’ta başlayan savaş diplomatik çabalara rağmen maalesef can almaya can yıkmaya devam ediyor. İsrail hükümeti her türlü girişimi baltalamayı sürdürüyor. İsrail Mescid-i Aksa’yı kapalı tutarak, Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası getirerek komşusu Suriye’yi sürekli taciz ederek gerilimden beslenen bir ülke olduğunu tescil ve teyit ediyor. Biz Türkiye olarak barışın sesini yükseltmesi için sesimizi yükselteceğiz.



