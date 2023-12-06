Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güneyinde terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusuna da değindi.
Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) kasım ayı toplantısında terörle mücadeleden bölgedeki gelişmelere kadar pek çok önemli konunun ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'terörü kaynağında yok etme' stratejisinin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini söyledi.
Açıklamasında Türkiye'yi terör belasından kurtarmaya kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Buradan Türkiye’yi terör örgütü eliyle sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyorum, Türkiye’nin güneyinde ve Suriye’nin kuzeyinde kesinlikle bir yapılanmaya izin vermeyeceğiz. Kimin kiminle iş tuttuğunu iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları yırtıp atmasını iyi biliriz." dedi.
"Türkiye’nin güneyinde ve Suriye’nin kuzeyinde kesinlikle bir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz"
"Milli Güvenlik Kurulu'nun kasım ayı toplantısında pek çok konuyu ele aldık. Terör kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlediğimiz bölgelerde huzur ve güven iklimi hakim. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırlarımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Irak'ta devam eden harekatlarımızla bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Nokta operasyonlarımız ile teröristlerin üzerindeki baskıyı sürekli artıyoruz. Sınırlarımız içinde bölücü örgütü bitme noktasına getirdik.
"Kimin kiminle iş tuttuğunu iyi biliyoruz"
Bundan 40 sene önce milletimizin başına musallat edilen terör belasından Türkiye’yi tamamen kurtarmakta kararlıyız. Buradan Türkiye’yi terör örgütü eliyle sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyorum, Türkiye’nin güneyinde ve Suriye’nin kuzeyinde kesinlikle bir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Operasyonlarımız neticesinde bitkisel hayata giren bölücü terör örgütünü canlandırma, yeniden palazlandırma çabalarının farkındayız. Kimin kiminle iş tuttuğunu iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz. Bu vesileyle sınırlarımız içinde ve dışında cansiperane bir şekilde görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle yar ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin sınırlarında ve ötesinde yürüttüğü harekatların stratejisini hala anlayamayanlara veya anladığı halde hazmedemeyenlere şu kelamı kibarı hatırlatmak isterim. 'Kimi kuyu kazar her gelen içsin diye, kimi kuyu kazar her gelen düşsün diye.' Biz ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için her gelen içsin diye barış, huzur, dostluk, kardeşlik, güven, refah kuyuları kazıyoruz, herkesin hizmetine sunuyoruz. Kendi akıllarınca bize ama aslında milletimize ve ülkemize kuyu kazanlara da kendi kibirleriyle hasetleriyle, husumetleriyle, kirli hesaplarıyla baş başa bırakıyoruz. Barış ve huzur kuyuları kazıyor, herkesin hizmetine sunuyoruz. Ülkemize kuyu kazanları da kendi hesaplarıyla baş başa bırakıyoruz."