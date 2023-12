Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güneyinde terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz

Bundan 40 sene önce milletimizin başına musallat edilen terör belasından Türkiye’yi tamamen kurtarmakta kararlıyız. Buradan Türkiye’yi terör örgütü eliyle sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyorum, Türkiye’nin güneyinde ve Suriye’nin kuzeyinde kesinlikle bir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Operasyonlarımız neticesinde bitkisel hayata giren bölücü terör örgütünü canlandırma, yeniden palazlandırma çabalarının farkındayız. Kimin kiminle iş tuttuğunu iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz. Bu vesileyle sınırlarımız içinde ve dışında cansiperane bir şekilde görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle yar ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin sınırlarında ve ötesinde yürüttüğü harekatların stratejisini hala anlayamayanlara veya anladığı halde hazmedemeyenlere şu kelamı kibarı hatırlatmak isterim. 'Kimi kuyu kazar her gelen içsin diye, kimi kuyu kazar her gelen düşsün diye.' Biz ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için her gelen içsin diye barış, huzur, dostluk, kardeşlik, güven, refah kuyuları kazıyoruz, herkesin hizmetine sunuyoruz. Kendi akıllarınca bize ama aslında milletimize ve ülkemize kuyu kazanlara da kendi kibirleriyle hasetleriyle, husumetleriyle, kirli hesaplarıyla baş başa bırakıyoruz. Barış ve huzur kuyuları kazıyor, herkesin hizmetine sunuyoruz. Ülkemize kuyu kazanları da kendi hesaplarıyla baş başa bırakıyoruz."