Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerli savaş uçağımızı 2023te hangardan çıkaracağız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreninde konuşuyor. Erdoğan, "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreninde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda" dedi.

Erdoğan, HİSAR-A Füze Sistemi'ne ilişkin, "Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız" şeklinde konuştu.
Acı bilanço: 23 şehit!

Acı bilanço: 23 şehit!

Van'daki çığ faciasından çok üzücü haberler geliyor.
2023te hangardan çıkaracağız

2023'te
hangardan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması.
Esnafa50 bin TL kredi

Esnafa
50 bin TL kredi

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da açıklama yaptı.
Korna dahi çalmayın!

Korna dahi çalmayın!

​Bölgedeki vatandaşlara çok hassas uyarı...
Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciası...
Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
Karda madde<br> tespit edildi

Karda madde
tespit edildi

​Kar topu oynayan çocuklarda yanıklar oluşmuştu.
Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli AB açıklaması.
Depremde doğdu<br>depremde gitti

Depremde doğdu
depremde gitti

​Hamile eşi ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları duygulandırdı.
Pimi çekilmiş<br>bomba gibiler

Pimi çekilmiş
bomba gibiler

​Trafikte iki tekerlek üzerinde büyük tehlike.
Koronavirüs:<br>Dünyayı korkutan hastalık

Koronavirüs:
Dünyayı korkutan hastalık

​Her geçen gün artan ölü sayısı 491'e yükseldi.
Mehmetçiğe<br> özel önlem

Mehmetçiğe
özel önlem

TSK İdlib'deki saldırı sonrası harekete geçti.
En büyük tehdit uçaklarda

En büyük tehdit uçaklarda

Yurt dışına seyahat edenler hangi tedbirleri almalı?
Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

'Balina'nın kimliği tespit edilemedi.
Maskeden<br>sonra jele de sıçradı

Maskeden
sonra jele de sıçradı

​Koronavirüs salgını sonrası yoğun talep görüyor.
40 yıldır <br>doktora gitmiyor

40 yıldır
doktora gitmiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.
Veba alarmı

Veba alarmı

​İlçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.