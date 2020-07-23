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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dijital Medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Erdoğan'ın Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

AA
45 dakika süren toplantının ardından alınan kararlar açıklandı.

Alınan kararlar

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Şurada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü belirtildi.

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.

30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

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