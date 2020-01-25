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MALATYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zemin etütlerinden sonra inşaatlar yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulunduğu Malatya'da açıklama yapıyor. Erdoğan "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız" dedi. Artçı sarsıntının ardından Erdoğan, depremzedelerin kaldığı çadırları ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’daki incelemelerin ardından Malatya’nın Doğanyol ilçesine geldi. Burada Tanrıverdi Öğretmenevi’nde bulunduğu esnada Elazığ merkezli 5.1 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntının ardından Erdoğan, depremzedelerin kaldığı çadırları ziyaret etti.

İnceleme sırasında deprem oldu

Erdoğan yaptığı konuşmada, depremde ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Erdoğan, "Elazığ’daki deprem bölgesini dolaştık. Şimdi de Doğanyol’da sizlerle beraberiz. 4 kaybımız var. Toplamda baktığımız zaman bini aşkın yaralımız var. Elazığ’daki yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik. Buradaki yaralılarımıza da Allah’tan şifa diliyoruz. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Her şeyden önce Müslümanız. Kaza da, kader de imanımızın gereğidir. O inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz. Az önce 5.1 kudretinde artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçılar devam ediyor" dedi.

Kalıcı konutlar kısa sürede yapılacak

İlçedeki hasar gören yerlerin süratle zemin etüdünün yapılacağını belirten Erdoğan, "Zemin etütlerinin yapılması suretiyle buralardaki, vatandaşları çadırlardan kurtarıp, çelik konsülsiyonla inşallah kalıcı konutlarına alacağız. Bütün proje çalışmaları çevre ve şehircilik bakanlığımız yapacak. Kısa sürede bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz. Gösterdiğiniz bu dayanışmayı tebrik ediyor, kutluyorum. Bu zaten sizin inanıyorum ki, imanımızın da gereğidir. Sabırla bu süreci atlatıyorsun. Rabbim beterinden korusun inşallah" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremzedelerin çadırlarındaki incelemeleri sürüyor.
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