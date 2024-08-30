Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Oğuzhan Şahin gözaltına alındı

Sosyal medya provokatörü Oğuzhan Şahin gözaltına alındı.
"Oğuzhan Atsız" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oğuzhan Şahin, X'teki sohbet odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve AK Parti seçmenine hakaretlerde bulundu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Bu gelişmelerin ardından ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya provokatörü Şahin'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
"Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."