Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Oğuzhan Şahin gözaltına alındı

Müslümanların kutsal değerlerine dil uzatan Diamond Tema adlı Arnavut YouTube yayıncısı, bu kez de Türkiye ve Türk milletine hakaretler savurdu. Geçtiğimiz Haziran ayında Peygamber Efendimize hakaret içerikli çirkin ifadeler kullanan provokatör Diamond Tema hakkında soruşturma başlatılmış, Arnavutluk'a kaçmasının ardından ise yakalama kararı verilmişti. Tema, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni videosunda "Türkiye bombo* bir ülke, Türk halkı düşük zekalı" dedi.