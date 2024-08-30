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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Oğuzhan Şahin gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve AK Parti seçmenine sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulunan Oğuzhan Şahin gözaltına alındı. Sosyal medyada provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan Şahin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Semih Bozkuş
22:14 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 22:21 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sosyal medya provokatörü Oğuzhan Şahin yakalanarak gözaltına alındı.
Sosyal medya provokatörü Oğuzhan Şahin yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya provokatörü Oğuzhan Şahin gözaltına alındı.

"Oğuzhan Atsız" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oğuzhan Şahin, X'teki sohbet odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve AK Parti seçmenine hakaretlerde bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu gelişmelerin ardından ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya provokatörü Şahin'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."



#Oğuzhan Şahin
#Hakaret
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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