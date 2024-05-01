Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Helal rızık peşinde koşan emekçi kardeşlerimi selamlıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
'Emekçi kardeşlerimi tebrik ediyorum'
'Emekçi kardeşlerimi tebrik ediyorum'
Erdoğan
, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum"
ifadelerini kullandı.
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#1 mayıs
1 saat önce