Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Helal rızık peşinde koşan emekçi kardeşlerimi selamlıyorum

CHP başta olmak üzere muhalefet ve marjinal grupların çağrısıyla İstanbul Saraçhane'de toplanarak yasak olmasına rağmen Taksim'e çıkmak isteyenler, Bozdoğan Kemeri önündeki polislere taş, paket su ve sopalarla saldırdı. Bu esnada bir provokatör, düşürülen bir polis kalkanını tekmeleyerek parçaladı.