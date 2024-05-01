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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Helal rızık peşinde koşan emekçi kardeşlerimi selamlıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

12:49 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:02 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


'Emekçi kardeşlerimi tebrik ediyorum'

Erdoğan
, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum"
ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#1 mayıs
1 saat önce
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