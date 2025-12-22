Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 yılı bütçe teklifinin kabul edilmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ülke, millet ve ekonomi için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, bütçe sürecinde emek veren milletvekillerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de kabul edilen bütçe kanunu teklifine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


