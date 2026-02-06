Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: 3 yıl önceki büyük depremle hayatını kaybeden kardeşlerimizi asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen asrın felaketinin üstünden 3 sene geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

Sözümüzü tuttuk.''



