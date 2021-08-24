Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi: Gereken her adımı atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde ülke liderleriyle yürüttüğü Afganistan diplomasisine ilişkin Twitter’dan bir açıklama yaptı. Afganistan’daki son gelişmeler ve düzensiz göç konusunda yoğun bir diplomasinin yürütüldüğünü belirten Erdoğan, “Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
YUNAN BAŞBAKAN'A “İŞ BİRLİĞİ” MESAJI
- Erdoğan, 20-22 Ağustos tarihlerinde 6 ülke lideri ve AB Konseyi Başkanı’yla telefonda görüştü. Açıklamasında ülke liderleriyle yaptığı görüşmelerdeki mesajlara da değinen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le 20 Ağustos’ta görüşmesine ilişkin “Göç konusunda iş birliğinin karşılıklı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladık” dedi.
AVRUPA’YA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR
21 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü kaydeden Erdoğan, bu görüşmeye ilişkin de “Afganistan’daki kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı. Aynı gün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, “Afgan düzensiz göçünün bir an önce çözüme kavuşturulması noktasında Avrupa’ya önemli görevler düştüğünü ifade ettik” dedi.
TÜRKİYE İLAVE GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ
Erdoğan’ın diğer liderlerle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamaları da şu şekilde:
- -Irak Başbakanı Mustafa Kazimi: Ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduğumuzu, terörle mücadele konusundaki iş birliğimizi de artırmamız gerektiğini söyledik.
- -İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla Afgan göç baskısının azaltılabileceğini dile getirdik.
- -Ukrayna Devlet Başbakanı Volodimir Zelenski: Stratejik iş birliğimizi güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda geliştirmeye devam edeceğini söyledik.
- -Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel: AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına, 18 Mart Mutabakatı’nın bir bütün olarak hayata geçirilmesine yönelik beklentimizi yineledik. Halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağının altını çizdik.