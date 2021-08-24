Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi: Gereken her adımı atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde ülke liderleriyle yürüttüğü Afganistan diplomasisine ilişkin Twitter’dan bir açıklama yaptı. Afganistan’daki son gelişmeler ve düzensiz göç konusunda yoğun bir diplomasinin yürütüldüğünü belirten Erdoğan, “Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan konusuyla ilgili yoğun diplomasi yürütüyoruz

YUNAN BAŞBAKAN'A “İŞ BİRLİĞİ” MESAJI

Erdoğan, 20-22 Ağustos tarihlerinde 6 ülke lideri ve AB Konseyi Başkanı’yla telefonda görüştü. Açıklamasında ülke liderleriyle yaptığı görüşmelerdeki mesajlara da değinen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le 20 Ağustos’ta görüşmesine ilişkin “Göç konusunda iş birliğinin karşılıklı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladık” dedi.

AVRUPA’YA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

21 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü kaydeden Erdoğan, bu görüşmeye ilişkin de “Afganistan’daki kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı. Aynı gün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, “Afgan düzensiz göçünün bir an önce çözüme kavuşturulması noktasında Avrupa’ya önemli görevler düştüğünü ifade ettik” dedi.

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Erdoğan’ın diğer liderlerle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamaları da şu şekilde: