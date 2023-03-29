Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret: Destici masadaki son anketi paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici'yi ziyaret etmek üzere Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Destici şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bizleri ziyareti için teşekkür ediyorum. Seçimler arefesinde, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerimizi ziyaret ediyor. Kendilerine ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikli başlığımız deprem bölgesiydi. Sahada gördüklerimizi kendisiyle paylaştık. Ortak ziyaretlerimiz de oldu. Bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek. Bölgede şu anda deprem mağduriyeti yaşayan kardeşlerimizin ihtiyaçlarının tamamına yakını karşılanmış durumda. Bir eksiklik yok. Bütün kurumlarımız orada. Bize gelen talepleri de kendileriyle paylaştık.

'BBP olarak milletin sesiyiz'

Milletin sesiyiz. EYT'lilerin, 3600, taşeronların, sözleşmelilerin sesi olduk. Şu anda yine mağduriyet yaşadığını dile getiren talepler var. Bize ulaşan talepleri Cumhurbaşkanımız ile paylaşma imkanı oldu. Bunlar ne kadar karşılanabilirse bundan memnuniyet duyabileceğimizi ifade etmek istiyorum.

Seçimle ilgili de değerlendirmelerde bulunduk. Cumhur İtifakı'mız hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliğinde çoğunluğu muhafaza edecektir.





'Dört siyasi parti kendi listelerini hazırlıyor'

Seçim sistemi ortak listelere avantaj sağlıyor. Dört siyasi parti kendi listelerini hazırlıyor. BBP olarak 81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz.

Anketlerde son durum

Sahadan gelen bilgiler ilk turda kazanacağımızı söylüyor. Bize bir saat önce gelen son ankette Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 49-50 olarak gözüküyor."





Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi'ne nezaket ziyaretinde bulunmuş ve Fatih Erbakan ile bir araya gelmişti. Erbakan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.



