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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Karamsarlığa kapılmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından depremzedeler için bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın." dedi.

10:33 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeler için bir paylaşım yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

6 Şubat’ta asrın afetini yaşadık, 51 bine yakın canımızı toprağa verdik. Fakat 85 milyon asıl büyük felaketi deprem bölgesini unutursak yaşarız.


Depremzede kardeşlerim;

Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle. Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz.

3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz.

350 ayrı noktada toplam 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz.

Hatay hariç tüm illerimizdeki enkazı kaldırdık, inşallah Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta bitiriyoruz.

Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#depremzede
29 dakika önce
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