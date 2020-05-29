Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fetih mesaj: 14.53'te paylaşım yaptı

İstanbul'un Fethi’nin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.53'te bir paylaşımda bulundu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı

Erdoğan paylaşımında "Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum.Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'in hadisi yer aldı

Paylaşımda, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Fetheden komutan ne güzel komutan, ordu ne güzel ordudur." hadisi de yer aldı.