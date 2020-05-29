Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan fetih mesaj 1453te paylaşım yaptı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fetih mesaj: 14.53'te paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.53'te yaptığı paylaşımında "Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul'un Fethi’nin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.53'te bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı
GÜNDEM
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Erdoğan paylaşımında "Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum.Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'in hadisi yer aldı

Paylaşımda, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Fetheden komutan ne güzel komutan, ordu ne güzel ordudur." hadisi de yer aldı.

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