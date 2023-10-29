Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'na davet: 'Muhteşem olacak' diyerek saat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları saat 16.00'da İstanbul Boğazı'na davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm vatandaşları İstanbul Boğazı'na davet etti.
Saat 16.00'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yediden yetmişe milletimizin her bir ferdini, yanlarında bayraklarıyla saat 16.00’dan itibaren İstanbul Boğazı’na davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Donanma tarihindeki en büyük geçit töreni
TBMM'de "100. Yıl Resmi Geçit Töreni"ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izleyecek.
Erdoğan, "100. Yıl Hitabı" ile vatandaşlara seslenecek.
Cumhuriyet Bayramı'nda saat 17.00'de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak.
Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek.