|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'na davet: 'Muhteşem olacak' diyerek saat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine tüm vatandaşları davet etti.

Seren Som
12:08 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 12:39 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları saat 16.00'da İstanbul Boğazı'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları saat 16.00'da İstanbul Boğazı'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm vatandaşları İstanbul Boğazı'na davet etti.

Erdoğan,
"Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşının heyecanını, gururunu yaşadığımız bu tarihî günde, İstanbul Boğazı’nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirecek, 100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz"
açıklamasını yaptı.

Saat 16.00'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yediden yetmişe milletimizin her bir ferdini, yanlarında bayraklarıyla saat 16.00’dan itibaren İstanbul Boğazı’na davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Donanma tarihindeki en büyük geçit töreni

TBMM'de "100. Yıl Resmi Geçit Töreni"ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izleyecek.

Erdoğan, "100. Yıl Hitabı" ile vatandaşlara seslenecek.

Cumhuriyet Bayramı'nda saat 17.00'de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak.

Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek.




#İstanbul Boğazı
#Recep Tayyip Erdoğan
#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manisa FK evinde Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı | ÖZET