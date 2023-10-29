Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'na davet: 'Muhteşem olacak' diyerek saat verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kalın mesajında, bugünü büyük bir onur, gurur ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Milli İstihbarat Teşkilatı olarak Kuvay-ı Milliye ruhunu Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.