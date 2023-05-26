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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1’i zor bulan gruba 40 vekil dağıtıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde “Kadınlar Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için hesap uzmanı benzetmesini eleştiren Erdoğan, "Her yolu meşru gören ilkesizlik var. Toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor. Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek" ifadelerini kullandı.

16:02 . 26/05/2023 Cuma
AA
Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde “Kadınlar Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde “Kadınlar Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde “Kadınlar Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığını belirterek sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi: "Afrika'dan Asya'ya Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine kalbi bizimle olanlar bizi biliyor. Vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda vatanımızın huzurundayız. Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız eserle milletimizin huzurundayız. Her kul gibi yapmak isteyim yapamadığımızla eksiklerimizle milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise kariyerine SSK'yı batırmış bir kifayetsizlik örneği var. 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları oy vermedi diye gece yarısı kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var.

'Şantaj baskı kumpas dahil her yolu meşru gören ilkesizlik var'

Koltuğunu korumak için Kandil'deki elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtanlar var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj baskı kumpas dahil her yolu meşru gören ilkesizlik var. Her yolu meşru gören ilkesizlik var. Toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor. Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim uyarısı: Sandığın telafisi yok nasıl olsa 'öndeyiz' diyerek rehavete kapılmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim uyarısı: Sandığın telafisi yok nasıl olsa 'öndeyiz' diyerek rehavete kapılmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 'Kadın Buluşması' programında konuştu. Erdoğan, ''14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için 1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz'' açıklamasında bulundu. ''Sandığın telafisi yok, nasıl olsa öndeyiz diyerek rehavete kapılmayalım'' diyen Erdoğan, ''Bu pazar benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara gösterecek'' ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#istanbul
#AK Parti
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