Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim uyarısı: Sandığın telafisi yok nasıl olsa 'öndeyiz' diyerek rehavete kapılmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;









Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz" dedi.





Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında, katılımcıları ve Türkiye'deki tüm kadınları selamlarken, programda emeği geçenlere teşekkür etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, cennetin ayakları altına serildiği gül yüzlü annelere, terör örgütünün zorla dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için aylarca nöbet tutan Diyarbakır annelerine saygılarını iletti.





Partisinin kadın kolları teşkilatına, "Salonlardan sokaklara taşan şu coşkunuz için teşekkür ediyorum. Dayanışmanız, ahde vefanız için en kalbi şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, 14 Mayıs'ta kendisine ve Cumhur İttifakı'nı verdikleri destek için teşekkür etti.





TBMM'de Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekili ile çoğunluğu elde ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Böylece seçimlerin Meclis boyutuyla sınavını alnımızın akıyla verdik. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,52 oy oranıyla ilk turu rakibimizden yaklaşık 5 puan önde bitirdik. 27 milyondan fazla insanımızın teveccühüne mazhar olduk. Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece bir gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz. Bizi siz hanım kardeşlerimiz gibi milletimiz gibi tüm dünya biliyor, tanıyor. Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine, kalbi bizimle olan 100 milyonlarca kardeşimiz biliyor. Sadece söylemlerimizde değil, hizmet ve eserlerimizle de aziz milletimizin huzurundayız."









"Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıktık"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanın istiklal ve istikbali uğruna verdikleri mücadeleyle milletin huzurunda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkışımızla milletimizin huzurundayız. Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle tanıştırdığımız nice başarıyla milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla eksiklerimizle kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise bürokratik kariyerine SSK'yi batırmayı, siyasi kariyerine de CHP'yi batırmayı sığdırmış bir kifayetsizlik örneği var."









Toplamda 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor.





Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.





Şimdi soruyorlar, delil. Buyurun delil, belge. Daha ne istiyorsunuz. Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyorlar.

Selo, Diyarbakır'da Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Şu anda cezaevinde cezasını çekiyor.





Eğer Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl derseniz. Erdoğan 323 kişi ile yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez.





Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti, diyor ki bırakın general olsa ne yazar diyor. Halka da it sürüleri diyor. Diyen kim bir HDP'li. Bu kişiye karşı yargı devreye girdi mi maalesef girmedi. Onlardan değil farklı bir kesimden olsa herhalde yakasına yapılır Gazi Mustafa Kemal'e hakaretten içeri alırdı.





Karşımızdaki tabloyu çok iyi görecek ve sandıkları patlatacağız. Her zaman benim bir sözüm var, kale içeriden fethedilir, sizinle bu fethi yapacağız. Pazartesi günü İstanbul'un fethi.





İnşallah pazartesi de fethi kutlayalım. Bunların her gün daha çok çirkinleşmelerini seviyeyi dibe çekmelerinin sebebi bu. Suçüstü yakalandılar.





Millete hakaret ederek paçalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Sorumluluk bize düşüyor. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz.





14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandığın telafisi yoktur.





Pikniğe daha sonra gidilir. Tarladaki işler ertesi gün de yapılır ama sandık önümüze 5 yılda bir gelir. S





izlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gidip oraları bayram yerlerine çevirmenizi istiyorum.





40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzla kadın arkadaşlarımızla omuz omuza yürüdük. Bu günlere analarımızın hayır duaları ile geldik.





Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizin en önemli kahramanları kadınlardır. 3 Kasım seçimi ile Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır. Türk demokrasisini 28 Şubat karanlığından kurtaranlar kadınlardır.





15 temmuz gecesi tanklara meydan okuyanlar kadınlardır. Hiç endişeniz omasın dimdik ayaktayız. Tuttukları evlat nöbeti ile terör örgütlerine baş kaldıranlar kadınlardır.





Türkiye'nin ekonomiden ticarete, eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda yazdığı destanın altında siz hanım kardeşlerimizin imzası, alınteri vardır.





Başörtüsünden dolayı Üniversitelerin kapısından çevrildiğinizde sizler sabrettiniz, kıyafetinizden dolayı iş bulamadığını da ümitsizliğe kapılmadınız.





Ayrımcılığa maruz kalsanız da hayatın her alanında başarıdan başarıya sizler koştunuz.





Sonuna kadar, mezara kadar sizinle beraberim. Tıpkı Nene Hatun gibi Şerife Bacı gibi adınızı tarihe şimdiden altın harflerle yazdırdınız. Ülkemizin tüm cesur kadınlarını tebrik ediyorum.





Dün akşam Meral hanım diyor ki Erdoğan batırır, Kemal çıkarır diyor. Rabbimizin buyurduğu gibi gözleri var duymaz, kulakları var duymaz. Kalpleri mühürlü. Bıktık bu yalanlardan. Bizden önce 70 yılda yapılamayan hizmet ve reformu 21 yıla sığdırdık.





Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere beşleri sermayenin önündeki engelleri biz kaldırdık. Başı örtülü başı açık engelini biz ortadan kaldırdık.





Aile içi şiddeti şikayete bağlı suç olmaktan çıkarıp resen takibe bağlı suç haline getirdik. Kadınlarımızın her an yanında olduğumuzu gösterdik.





Hem çalışan hem çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımızın yanında olduk. Kısmi çalışma imkanı sağladık. Yüzde 36 ile cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır.





Yüzde 2'nin altında olan siyasette kadın oranını sürekli artırdık. Bu yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştık. 50 vekil ile Meclis'te en çok kadın vekil bulunduran parti biziz.





Birçok reformu hayata geçirdik. Bizim aleyhimizde, İstanbul başkanlığı adaylığımızdan beri pek çok kampanya yürüttüler.





Kadınları dışarı çıkarmayacak, kadınların haklarını elinden alacak, dediler. Sadece siyasetçiler değil, medya kuruluşları, sendika ve STK'lar bile bu oyuna alet oldular.





Kadınların özgürlük ve temsil alanlarını genişlettik, kimsenin yaşam biçimine karışmadık. Bu hassasiyetimizi koruduk.





Bize nutuk atanlar ikna odalarında bizim öğrenci yavrularımıza ne acılar çektirdiler.





Bay bay Kemal önce bunu anlatsın. İkna odalarında zulmettiler. bu çileyi çekenler hep bizim yakınlarımızdı.





Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. İş hayatına kadar kadınlara her türlü zulmü yaptılar. 1 metrelik bez parçası dedi baş örtüsü için. Bunu diyen her numarayı yapar.





Başörtülüleri alır onlara rozet de takar. Başörtüsüne hakaret etmekten, yasaklar için mahkemeye koşmak kadar her türlü faşizmi sergilediler.





Ağızlarını doldura doldura devlete seri katil istifası sattılar. DHKPC'den MLKP'sine kadar bu alçaklara çiçek çocuk muamelesi yaptılar.





Yalan ve iftiralarla milletimizi korkutmaya çalışıyorlar. Kadınları Seçim yenilgilerine ortak edemeyecekler.





AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na LGTB sızamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Kim AK kim beyaz o da parlamentoda ortaya çıkacak.





Bunların milli ve yerli olma konusu sadece eşyada değil ailede de ortaya çıkacak. Veba gibi yayılan bu akımlarla ilgili gereken tedbirleri almamız gerekiyor.





Finansmanını Karadeniz gazı ve Gabar petrolünden sağlayacağımız Aile bankası ile bunu sağlayacağız.





Çıkmış ne kadar Borçlarınız varsa gelince sileceğiz diyor. Parlamentoda yoksun, çoğunluk değilsin nasıl yapacaksın.





Cumhur ittifakı var çoğunluk, onların izni olmadan nasıl yapacaksın. Milletimiz hiçbir şeyi bilmez sanıyor. Biz kaynak söylüyoruz. Kemal efendi, senin kaynağın nerede söyle bakalım.





Sığınmacılar konusunda CHP Genel başkanının yaptığı gibi Nazi dönemini aratmayan nefret söylemlerine başvurmayacağız.





Asırlardır mazlumların sığınağı olan bu ülkeye, Boraltan fFaciası sahnesi gibi utanç sahnelerini yaşattırmayacağız.



