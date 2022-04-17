Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan paskalya mesajı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Paskalya Bayramı" kutlamalarına ilişkin mesaj yayınladı. Erdoğan, "Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan paskalya mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Paskalya Bayramı" nedeniyle yayınladığı mesajda, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
Emekliye bayram müjdesi

Emekliye bayram müjdesi

​Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 1 Mayıs'tan önce hesaplarda.
Ukraynada yaşam mücadelesi

Ukrayna'da yaşam mücadelesi

​Yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte hazırlıyorlar.
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 29. yılında kabri başında anıldı

​Pandemi değerini kat kat arttırdı.

​Bakan Yanık duyurdu, ödemeler başladı.

​Kopan göz kapağı boynundan alınan dokuyla yeniden yapıldı.

​Temizlik görevlisi bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi.

​MSB duyurdu: Ateş açıp sızma girişiminde bulunmuşlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.