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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

17:38 - 28/04/2024 Pazar
AA
Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ile Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer meslektaşları tarafından vurularak şehit edilmişti.
Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ile Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer meslektaşları tarafından vurularak şehit edilmişti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

  • Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Polis
#şehit
#Adıyaman
#Kamuran Üçgül
#Gökhan Özer
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