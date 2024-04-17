Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal için anma mesajı: Hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kurdu

Perşembe gününden bu yana rahmetli Turgut Özal''a ilişkin olarak televizyonların haber bültenlerinde ve gazete sayfalarında sergilenen "anlamsızlık" gülünç, ama bir o kadar da sinir bozucu. Tartışılan konu için gönül indirip söz söylemek bile gereksiz. İşin "doğruluğu" değil önemli olan; sanki kurşun elinin ya da başının bir santim yanından geçmiş olsa bir şeyler değişecek. İşin içinde "propaganda hinliği" arayanların belleğinden, rahmetli Özal''ın suikast girişiminden hemen sonra yaptığı konuşma