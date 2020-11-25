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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklaması: Öncelik ekonomide

Öncelik ekonomide

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hafta önce duyurduğu reform sürecinde Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), TOBB, MÜSİAD ve TİM gibi iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Hükümetin önümüzdeki dönemde atacağı adımlarda, iş dünyasının görüşlerini ve beklentilerini de dikkate alacağı belirtiliyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ekonomide yeni yol haritası ve ihracat seferberliği, iş dünyası ile birlikte oluşturuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce başlattıklarını duyurduğu yeni reform sürecinde; farklı sektörlerden sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek talepleri ilk ağızdan dinliyor. Cumhurbaşkanı’nın reform gündemiyle ilgili aksiyonları da iş dünyasının görüşleri çerçevesinde alacağı ifade ediliyor. Ekonomide reform döneminin hazırlıkları kapsamında iş dünyasıyla bir araya gelen Erdoğan’ın söylemlerinde Türkiye’nin yeni bir döneme girdiği vurgusu dikkat çekti.

Ekonomide reform dönemi
GÜNDEM
Ekonomide reform dönemi

ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA TOPLANTI

  • Erdoğan’ın dile getirdiği ekonomi seferberliğinin yine bu eksende şekillendiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı ilk olarak, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti ve ülkemizdeki yatırım ortamının geliştirilmesi ve potansiyelin artırılması yönündeki önerileri bizzat sektör temsilcilerinden dinledi. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da yer alması bakanlıkların yol haritası için önemli bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’nın açılışına da katılan Erdoğan’ın buradaki konuşmasında reform sürecindeki kararlılığa vurgu yapması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

İHRACATTA SEFERBERLİK HAZIRLIĞI

Cumhurbaşkanı benzer şekilde geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabul ederek ihracat seferberliği için atılacak adımları yine ihracatçılar ile birlikte değerlendirdi. TİM Başkanvekilleri İbrahim Pektaş, Mustafa Gültepe, Başaran Bayrak, Zeki Kıvanç ile yönetim kurulu, denetim kurulu ve sektörler konseyi üyelerinin katıldığı toplantı hakkında bilgi veren TİM Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya paylaşımında “Reform dönemi kapsamında TİM Sektörler Konseyi olarak başlattığımız ‘Yeni İhracat Seferberliği’nin yol haritasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunuyoruz. Pandemide ihracatını artıran 4 ülkeden biri olan Türkiye’nin geleceği için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz” bilgisini verdi.

Ekonomik ve hukuki reform açılımının iş dünyasına yansımaları
EKONOMİ
Ekonomik ve hukuki reform açılımının iş dünyasına yansımaları

ÜRETİM-İSTİHDAM-İHRACAT-BÜYÜME İÇİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir çalışmalarını sürdürdükleri hukuk ve ekonomi reformlarıyla yeni dönemin hazırlıklarına şu sözlerle vurgu yaptı:

  • “Türkiye’nin en köklü demokrasi ve ekonomi reformlarını gerçekleştirmiş bir yönetim olarak, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek de elbette bizim görevimizdir. Temelini attığımız, tabiri caizse kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek atılımın eşiğindeyiz. İnşallah ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için her anlamda en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz. Üretim, istihdam, ihracat ve büyümede ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını göreceğiz. Eylül ayına ilişkin gelen öncü verilerle ise üçüncü çeyreği güçlü bir büyümeyle kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. Eylül ayında sanayi üretimimiz hem aylık hem de yıllık bazda artarak en önemli bir başarıya imza attı.”

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