Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı: İtalyan Şef Danilo Zanna’ya 'Turkuaz Kart' verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı. Erdoğan, programda İtalyan şef Danilo Zanna ile bir araya geldi. Programda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı.

Yüksek nitelikli işgücü ve yatırımcıları Türkiye'ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla geliştirilmiş sanayi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası düzeyde başarı gösteren kişilere verilen turkuaz kartı, şef Danilo Zanna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Zanna, Türkiye’de çalışmaktan, istihdam sağlamaktan ve Türkiye ve İtalya arasında kültür elçisi olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

TURKUAZ KART NEDİR?

Turkuaz Kart, Türkiye’de yabancılara verilen süresiz çalışma izniyle eşdeğer bir belgedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen bu kart, yabancıların ülkede uzun vadeli faaliyet göstermelerine imkan tanır. Özellikle bilim, kültür, sanat, spor ve yatırım alanında ülkeye katkı sağlayan yabancılara verilir.

Kart, ilk üç yıl geçiş süresiyle düzenlenir. Bu süre sonunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmezse başvuru üzerine süresiz hale gelir. Ayrıca, kart sahibinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlayan belgeler düzenlenir. Böylece yalnızca kart sahibi değil, ailesi de Türkiye’de yasal olarak yaşama ve çalışma imkanı elde eder.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLİR?

Turkuaz Kart, eğitim seviyesi yüksek, mesleki deneyim sahibi ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yabancılara verilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan sanatçılar, sporcular ve bilim insanları da bu karta başvurabilmektedir. Yatırım yapan ve istihdam oluşturan kişiler de başlıca adaylar arasında yer alır. Kart, yalnızca bireysel başarılarıyla değil, ülke yararına sunduğu katkılarla ön plana çıkan kişilere tahsis edilir.



