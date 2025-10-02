Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 50 projenin toplu açılışı ve temel atma töreni gerçekleştirilecek

“Bu kapsamda 140 bin metrekare alana sahip Fetih Korusu ve 110 bin metrekare alana sahip Aydos Korusu’nu tamamladık. İstanbul’un en fazla genç nüfusa sahip ilçelerinden biriyiz. Bu nedenle gençlik projelerini önemsiyoruz. Aydos Kafe’mizi özellikle gençler çok sevdi. Şimdi de sayısını artırmak için çalışıyoruz. Hasanpaşa Gençlik Merkezi’ni yaptık, Hamidiye Gençlik Merkezi projesine de başladık. Üniversiteyi kazananlara ilk kez Başarı Ödülü verdik. Geçen yıl 10 bin TL olan rakamımızı, bu yıl lisans kazananlar için 12 bin TL’ye, ön lisans kazananlar için de 8 bin TL’ye yükselttik. Ayrıca Abonman desteği de veriyoruz.”